Сегодня, 16 января, в Башкирии испортилась погода – республику накрыл снегопад и метель. Из-за разыгравшейся непогоды в республике ограничили движение на участке федеральной трассы М-5 «Урал». Изменились метеоусловия и в небе. По этой причине самолет «Airbus A330-200F» китайской авиакомпании «Sichuan Airlines» был вынужден произвести посадку на запасной аэродром в Уфе.Как сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта, борт направлялся в Екатеринбург.После вынужденной посадки в башкирской столице самолет прошел противообледенительную обработку. Когда воздушное судно сможет продолжить свой путь до Екатеринбурга неизвестно – все зависит от погодных условий.