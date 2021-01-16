Сегодня, 16 января, в Магнитогорске состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Металлург» принимал уфимский «Салават Юлаев». Третья подряд выездная игра для подопечных Томи Лямся сложилась неудачно – юлаевцы уступили хозяевам льда со счетом 2:3.В первом периоде команды забросили три шайбы. Сначала нападающие «Металлурга» дважды пробили Юху Метсола и повели со счетом 2:0. В концовке первого игрового отрезка Маркус Гранлунд отыграл одну шайбу.Во втором периоде Александр Алексеев в большинстве счет сравнял – 2:2. В ассистентах у защитника юлаевцев Дмитрий Кугрышев и Родион Амиров.В третьем периоде хоккеисты «Металлурга» забросили третью шайбу и довели матч до победы. Итог – 3:2 в пользу хозяев.Следующий матч подопечные Томи Лямся проведут в Уфе 19 января. Соперниками «Салавата» станут хоккеисты череповецкой «Северстали».