На днях с заявлением о краже в полицию обратился житель Белебеевского района Башкирии. 40-летний мужчина сообщил, что в декабре прошлого года его родная сестра стала жертвой мошенников, но пострадал от этого в итоге он сам. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, добычей злоумышленников стали 330 тысяч рублей.По словам собеседника, история началась с того, что женщине на мобильный позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками интернет-сайта предложили ей дополнительный заработок. Купившись на обещания лучшей жизни женщина, которая работает простой уборщицей продиктовала им номер банковской карты родного брата. В итоге, злоумышленники оформили на его имя кредит и сразу же сняли всю сумму.Поняв, что преступники воспользовались доверчивостью его сестры, мужчина обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.