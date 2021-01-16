Два дня назад Калининский районный суд Уфы приговорил 34-летнего Владимира Санкина к восьми годам лишения свободы в колонии строго режима. Громкая история произошла 30 января 2020 года - тогда мужчина забил до смерти предполагаемого педофила. По версии самого Санкина, он спас двоих подростков от надругательства со стороны 54-летнего Владимира Зайцева. Дело рассматривали присяжные и признали его виновным, но заслуживающим снисхождения.После того как суд признал Владимира Санкина виновным, социальные сети забурлили – многие люди по всей стране посчитали приговор слишком строгим, а самого мужчину едва ли не героем, который спас мальчишек от изнасилования.Из-за широкого резонанса следком по Башкирии нарушил молчание – в пресс-службе ведомства решили раскрыть детали преступления, за которое осудили Санкина. Следователи разъяснили «установленные следствием факты» в своем аккаунте в Инстаграм.Как пояснили в следкоме по Башкирии, в момент, когда Санкин избивал предполагаемого педофила, тот «не совершал каких-либо активных действий против половой неприкосновенности в отношении двоих несовершеннолетних, не применял в отношении них физическую силу, не удерживал их и не угрожал им».Также в ходе следствия выяснилось, что в тот вечер подростки вовсе не вырывались из квартиры Зайцева, а ушли сами. Произошло это после того, как мужчина предложил им полторы тысячи рублей за то, что они покажут ему свои половые органы. Мальчики отказались и свободно покинули жилище Зайцева – он их не преследовал.Выйдя на улицу, мальчики не стали расходиться по домам, а остались под окнами квартиры Зайцева и бросали туда снежки. Там то они и встретили Владимира Санкина, который шел через этот двор в состоянии опьянения.- После этого подсудимый, значительно превосходя погибшего мужчину физически, решил выяснить с ним отношения и нанес ему множественные удары руками и ногами, а также штакетником по голове и другим частям тела, более 4 часов удерживая его на улице в лежачем положении, при отрицательной температуре воздуха, без верхней одежды и обуви, в результате чего наступила его смерть, - пояснили в следкоме по Башкирии.Следователи отмечают, что у Владимира Зайцева не было оружия, которое он мог бы использовать. А значит, Санкин не действовал в пределах необходимой самообороны – предполагаемый педофил не представлял реальной угрозы. Однако Санкин избивал его до тех пор, пока не появилась полиция и сотрудники не остановили его.Следователи также отметили, что Владимир Санкин забрал у своего оппонента 1,5 тысячи рублей, из которых 500 отдал подросткам.