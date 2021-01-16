Сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Поиск детей-Уфа» разыскивают без вести пропавшего 16-летнего Сергея Тихонова. Парень ушел из дома в селе Павловка в Нуримановском районе Башкирии и пропал.Всех, кто видел Сергея, либо знает о его местонахождении, просят позвонить в полицию или сообщить волонтерам поискового отряда «Поиск детей-Уфа» по номерам: 8-927-969-89-19 или +7 996 106-56-69.Приметы 16-летнего Сергея Тихонова: плотного телосложения, черные волосы, черные брови, карие глаза, пухлые губы, лицо овальной формы.В день пропажи Сергей Тихонов был одет в черную вязаную шапку, черный короткий пуховик черные кроссовки с серой каемкой, темно-синюю толстовку, темно-синие джинсы.Известно, что молодой человек перестал появляться дома еще с 12 января 2021 года.