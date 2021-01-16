Знаменитый блогер из Башкирии Рустам Набиев попал в странную ситуацию в аэропорту Лас-Вегаса в США. Вместе со своим другом Амиром он приехали покорять Великий каньон и после восхождения товарищи должны были отправиться на самолете из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес. В своих сторис в Инстаграм он рассказал подписчикам о том, что их высадили из самолета. Такое решение принял лично капитан воздушного судна.- Он начал нервничать из-за того, что непосредственно перед вылетом я разговаривал с женой Индирой. Я всегда так делаю. После они «докопались» до того, что защитные маски не прикрывают нос и решили нас снять с рейса, - рассказал Рустам Набиев.Как выяснилось, товарищей высадили из самолета за считанные минуты до взлета. Уроженцы Башкирии не стали забирать свой багаж – чемоданы улетели в Лос-Анджелес без них. В итоге, друзья попали в «черный список» этой авиакомпании. В конце концов им удалось добраться до пункта назначения на другом самолете.Рустам Набиев – популярный блогер-инвалид, выживший при обрушении казармы в Омске в одной из воинских частей. В той трагедии уроженец Башкирии лишился ног. В прошлом году он на одних руках покорил высочайшую вершину Европы – гору Эльбрус.