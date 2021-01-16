В минувшую пятницу, 15 января, в одной из квартир многоэтажки на улице Российская в Уфе произошел пожар. По данным МЧС по Башкирии, возгорание произошло в двухкомнатной квартире из-за неосторожности при курении. В результате пожара пострадала женщина – ее доставили в 21-ю больницу в крайне тяжелом состоянии.Поздно вечером того же дня в однокомнатной квартире многоэтажки по улице Ферина также произошло возгорание. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны эвакуировали из опасной зоны пятерых человек. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.В ночь на субботу, 16 января, еще один пожар произошел в селе Искуш в Дюртюлинском районе Башкирии. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, загорелся бревенчатый дом. В результате пожара пострадал 31-летний местный житель. Он получил ожоги и был доставлен бригадой скорой помощи в Дюртюлинскую районную больницу.Причины пожаров и обстоятельства ЧП теперь устанавливают дознаватели МЧС по Башкирии.