Молодая мама двоих детей из Уфы Луиза Каримова уже два года борется с раком груди. За это время она прошла множество курсов химиотерапии, ездила на лечение в Израиль, где ей сделали операцию, а летом прошлого года назначили гармонотерапию. Пандемия коронавируса едва не сорвала планы на дальнейшее лечение, но к счастью, все обошлось.О страшном диагнозе женщина узнала прямо перед новогодними праздниками в 2017 году. Благодаря поддержке семьи и неравнодушных жителей Башкирии она продолжает борьбу с тяжелой болезнью.В беседе с «Комсомолкой» Луиза Каримова рассказала о том, что с ней происходит сейчас.- У меня все хорошо. Недавно переболела коронавирусом. Было тяжеловато, но ничего, в целом все хорошо, - рассказала молодая мама.