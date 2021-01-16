На днях в Уфе разразился настоящий скандал из-за неправильной парковки. Женщина на белом BMW периодически оставляет свою элитную иномарку у въезда в детский сад №58. Из-за этого на территорию учреждения не может заехать машина, которая привозит питание. Переставлять машину автохамка категорически отказывается. По словам родителя одного из детей, сотрудники детсада вынуждены сами таскать продукты на морозе, а дети сидят голодными.Работники детского сада неоднократно вызывали ГИБДД, чтобы дорожные полицейские наказали владелицу автомобиля. Однако понимания у дорожных полицейских они не нашли. В социальных сетях один из родителей воспитанников этого детсада заявил, что «инспекторы приехали, увидели машину, улыбнулись и уехали».Корреспонденты телеканала «Вся Уфа» смогли заснять скандальную блондинку на видео. Внятных комментариев от нее получить им не удалось.К слову, место, где паркуется женщина, обозначено как пожарный проезд и там стоит табличка «Не загораживать».