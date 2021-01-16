На днях в режиме онлайн состоялась пресс-конференция министра строительства Башкирии Рамзиля Кучарбаева. В прямом эфире чиновник отчитался о реализации национального проекта «Жилье и городская среда». По его словам, в 2020 году за счет всех источников финансирования, в республике ввели 2,45 млн квадратных метров жилья.Министр также поделился планами на ввод жилья в 2021 году. По его словам, в этом году в Башкирии должны сдать не менее 2,3 млн квадратных метров жилья. Рамзиль Кучарбаев также отметил, что по итогам прошлого года республика заняла втрое место в ПФО по объемам введения жилья.Ранее «Комсомолка» писала, что высоких показателей по вводу жилья Башкирии удалось в основном за счет строительства частных домов.