Администрация Уфы сообщила, что в ночь с 18 на 19 января в рамках празднования Крещения Господня в столице будут перекрыты участки ряда улиц. В сообщении мэрии передается, что ограничение движения нужно «в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения и гостей богослужений».По данным администрации перекрытие запланировано на следующих улицах:– Набережная реки Уфы на участке от улицы Маршала Жукова до улицы Баязита Бикбая с 19:00 18 января до 21:00 19 января; – улица Бехтерева в створе улицы Менделеева с 21:00 18 января до 2:00 часов 19 января; – улица Кирова от улицы Айской до Ветошникова с 21:00 часов 18 января до 2:00 часов 19 января.В связи с перекрытием уфимская мэрия попросила жителей столицы и ее гостей отнестись к ограничениям с пониманием и планировать свой маршрут движения заранее.