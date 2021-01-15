В Башкирии и в столице республики в грядущие выходные 16 и 17 января ожидаются рейды ГИБДД на дорогах. В уфимской госавтоинспекции сообщили, что проверки нужны, чтобы обнаружить пьяных водителей и пресечь грубые нарушения правил. Глава ведомства Динар Гильмутдинов также предупредил о проверках и ухудшении погоды.В сообщении передается, что во время рейдов планируют задействовать «максимальное количество сотрудников». Участников дорожного движения просят отнестись к этим мероприятиям с пониманием.– Друзья, в выходные традиционно пройдут профилактические мероприятия. Любители спиртного за рулем и иные нарушители не должны омрачать ваш отдых <...> В некоторых районах республики наблюдается сильный снегопад. Это требует от водителей большей сосредоточенности и здравого ума, – отметил в своем обращении Динар Гильмутдинов.