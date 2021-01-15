Андрей Назаров после Гайдаровского форума в Москве рассказал, как выглядит идеальная команда чиновников.Накануне топовый чиновник Башкирии побывал на одной из самых важных научно-практических конференций России в сфере экономики – Гайдаровском форуме. Там он поделился опытом работы с коллегами и «послушал других».После этого Назаров опубликовал пост, в котором объясняет, как должна выглядеть идеальная команда чиновников. В первую очередь, такие люди должны уметь мыслить нестандартно.- Бюрократическая система быстро успевает лишить его способности мыслить нешаблонно. Идеальной командой является та, в которой есть опытные чиновники, понимающие, как работает госуправление и инициативные и отполированные рамками госслужбы управленцы, - пишет премьер.