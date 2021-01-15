В Уфе с 16 по 18 января будет закрыт проезд на развязке проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди.Напомним, что 8 января власти перекрыли часть моста по улице Заки Валиди рядом с развязкой с проспектом Салавата Юлаева. Теперь объезжать участок водителям приходится через проспект Салавата Юлаева, где для этих целей установили светофор. Работа последнего, к слову, спровоцировала пробки на въезд в город.Вскоре премьер-министр Башкирии Андрей Назаров анонсировал, что для ускорения процесса ремонта строители перекроют вторую часть моста. Таким образом, водителям, которые едут по Заки Валиди в центр города придется также объезжать ремонтируемый мост по проспекту Салавата Юлаева. Такая схема будет работать как минимум три дня – 16, 17, и 18 января.В мэрии Уфы напомнили, что проблемный участок можно объехать по альтернативным маршрутам. Например, через улицы Октябрьской революции, Мингжева, Айской или Губайдуллина.