Сегодня, 15 сентября, в Горсовете Уфы прошло заседание, где выбрали нового мэра башкирской столицы. От приставки «и.о.» избавился ишимбайский бизнесмен Сергей Греков – за него проголосовали все присутствующие депутаты.В качестве гостя на заседание городского совета пришел глава Башкирии радий Хабиров. Он обратился с напутствием к Грекову, где поставил перед сити-менеджером задачи. В своей речи он сделал несколько громких заявлений. Сначала он предложил Грекову не проводить масштабных кадровых перестановок в самой городской администрации. А затем заявил, что в городе есть существенные проблемы, которые нужно решать незамедлительно.- Так получилось, что мы бежали вперед, а какие-то застарелые, хронические болезни оставляли на потом. Так вот, на потом уже не надо оставлять ничего. Знаете, у нас есть районы Уфы, где грунтовые дороги до сих пор. У нас есть дворы, куда страшно заходить. Вы должны эти проблемы порешать, - заявил Хабиров.