В Уфе 19-летний горожанин ограбил прохожего, пока шел на допрос к следователю. Инцидент произошел 14 января, сообщили в республиканском МВД.В тот день в полицию обратился 24-летний парень. Он рассказал, что неподалеку от остановки «Школьная» неизвестный отобрал у него дорогие наушники. Налетчик предупредил потерпевшего, что если тот пойдет за ним, то он отберет у него еще и телефон, а затем просто скрылся.Полицейские оперативно нашли злоумышленника – тот, как оказалось, уже сидел в кабинете следователя, причем по совершенно другому делу.– Подозреваемый шел на допрос к следователю за ранее совершенную кражу. По пути, молодой человек встретил потерпевшего, чьи наушники ему очень приглянулись. Отобрав чужую вещь, уфимец прямо с ними направился в отдел полиции, – объяснили в МВД. – Сейчас задержанный дал признательные показания. Похищенное изъято.По факту грабежа следственный отдел полиции возбудил уголовное дело.