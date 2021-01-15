Сегодня, 15 января, в пресс-центре «Комсомольской правды-Уфа» прошел Круглый стол, где обсуждалась проблема повышения платы за отопление. Многие жители Башкирии получили квитанции за декабрь 2020 года, где сумма платежа значительно выросла. Власти региона и поставщики тепла объяснили такое увеличение несколькими факторами, среди которых, в том числе, резкое похолодание.В ходе обсуждения, представители ресурсоснабжающих организаций рассказали сколько на данный момент у них должников. Так, например, представитель МУП «УИС» Максим Петров подчеркнул, что в 2020 году предприятие получило оплату за 94% поставленного тепла.- То есть 6 процентов потребили должники. Здесь надо сказать огромное спасибо тем 94 процентам населения, кто платит, несмотря на то, что сложно все идет, - заявил Максим Петров.По словам директора филиала ООО «Теплосбыт» ООО «БашРТС» Ирины Поповой, организации на 1 января 2021 года должны 3 млрд рублей за поставленное тепло.- В количественном отношении это 270 тысяч потребителей, - подчеркнула Попова.