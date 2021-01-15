Синоптики Башгидромета рассказали, какая погода ожидается в республике завтра, 16 января. Если коротко: будет относительно тепло, но при этом снежно и ветрено.Грядущей ночью пройдет небольшой снег, по западу до умеренного. Днем в отдельных районах к нему добавится еще и дождь.– На отдельных участках дорог будут наблюдаться снежные заносы, снежный накат, гололедица, снежная каша, местами метель при усилении ветра до 18 м/с. Видимость в явлениях может ухудшиться до 500 метров и менее, – добавили синоптики.Температура воздуха ночью составит -7,-12°, а днем -2,-7°.