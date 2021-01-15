Сегодня, 15 января, в пресс-центре «Комсомольской правды-Уфа» состоялся Круглый стол по проблеме с «раздутыми» квитанциями за отопление. Многие жители Уфы и других городов Башкирии получили платежки за декабрь 2020 года, где суммы значительно отличались от квитанций за ноябрь. По данным правительства республики, подорожание составило в среднем 42%.В ходе обсуждения проблемы с подорожанием отопления, депутат Госсобрания-Курултая Елена Родина призвала всех чиновников, депутатов и представителей ресурсоснабжающих организаций извиниться перед жителями Башкирии.- Все-таки нам надо извиниться перед жителями республики за плохое информирование. Мы прошли введение платежей за капитальный ремонт и мы знали еще в ноябре, что такая ситуация возможна. На площадке Госсобрания-Курултая был Круглый стол, где была рекомендация – активизировать работу по информированию в декабре и январе, - отметила Елена Родина. Она также предложила напечатать на оборотной стороне квитанции разъяснение для потребителей, почему им пришли именно такие платежи за декабрь 2020 года.- Если бы на каждой квитанции было предупреждение о том, что сумма платежа может вырасти, то сегодняшней ситуации можно было избежать. В этом плане мы проиграли, - заявила депутат.