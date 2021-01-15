В башкирском городе Октябрьском строится Ледовый дворец. Его начали возводить в конце 2018 года. Площадь объекта составит порядка 6,5 тысячи квадратных метров. Он будет рассчитан на 800 мест.– Планируется, что жители города будут заниматься здесь хоккеем, фигурным катанием, кататься на коньках. Кроме того, арена станет местом проведения соревнований различного уровня, – пояснили в администрации главы Башкирии.Строители уже выполнили земляные работы, оборудовали инженерные сети, ливневую канализацию, залили фундамент, а также установили железобетонные колонны и металлические формы.– В 2022 году мы завершим строительство и откроем Ледовый дворец, который станет замечательным подарком городу, – отметил Хабиров.На территории, где построят здание Ледового дворца, также планируют создать «современное городское общественное пространство».