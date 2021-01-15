Сегодня вечером, 15 января, депутаты Горсовета Уфы выберут нового мэра. После заседания конкурсной комиссии к назначению на пост сити-менеджера башкирской столицы представлены трое претендентов:– Гафаров Артур (начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества в мэрии Уфы, 52 года);– Греков Сергей (временно исполняющий обязанности мэра Уфы, 52 года);– Слепнев Алексей (заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам в «ОДК-УМПО», 44 года).Напомним, 30 декабря 2020 года к участию в конкурсе после проверки соответствующих документов были допущены пять кандидатов. Помимо вышеперечисленных, были зарегистрированы Марат Тимиров (гендиректор «БПО \\"Прогресс\\"») и Рустам Хафизов (гендиректор «ГазСтройПроект», депутат парламента Башкирии) – они впоследствии были отсеяны.Cам конкурс на пост мэра был объявлен 16 декабря 2020 года – сразу же после того, как депутаты возложили обязанности главы администрации города на Сергея Грекова.