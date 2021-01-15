В уфимском микрорайоне Сипайлово минувшей ночью, 15 января, под окнами высотки был обнаружен труп 19-летнего парня. Об этом рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.Сообщение о жуткой находке поступило в полицию в четвертом часу ночи. Труп молодого человека с телесными повреждениями лежал рядом с 12-этажкой по улице Бикбая. По данным собеседника, в этом же доме проживал и сам погибший. Известно, что он нигде не учился и не работал.Что именно случилось с уфимцем, предстоит выяснить правоохранителям. На месте происшествия работали полицейские и сотрудники Следственного комитета.