Недавно «КП-Уфа» писала о годовалом мальчике Арслане Янышеве, которому срочно требуется дорогостоящая операция. Напомним, что малыш выпил случайно марганцовку и получил ожог слизистой рта. С тех пор он не может дышать, дышит только через специальную трубку. Как рассказала его мама Диана, семья сейчас нуждается в финансовой помощи – в феврале 2021 года Арслана ждут на операцию в Израиле.- Мы собрали 3 миллиона, осталось еще 3 с половиной, - говорит Диана. – Операция назначена на 16 февраля, 10 февраля уже сбор анализов. Осталось три недели, чтобы закрыть сбор.В воскресенье, 17 января, в Уфе в микрорайоне Дема пройдет благотворительная ярмарка, которую организовали волонтеры. Все собранные деньги уйдут на лечение Арслана. Время работы ярмарки - с 12 до 16 часов.- Там можно будет купить игрушки, вязаные пледы, для кухни товары, печенья, кексы, будут чаем угощать, - отметила Диана.Если вы хотите помочь, это можно сделать переводом средств на карту Сбербанка – 5469060024712405 (Диана Хабировна Атангулова).