Суд в башкирском городе Октябрьском посадил бывшего гендиректора местного завода металлоконструкций на 4 года за многомиллионное мошенничество. Об этом сообщила региональная прокуратура.В июне 2015 года учредитель и гендир предприятия, которое производит модульные общежития и помещения для нефтегазовой отрасли, заключил договор поставки оборудования с фирмой «Энерголит». Подсудимый поставлял в эту компанию «недоукомплектованную продукцию».– Для придания видимости исполнения обязательств составлялись фиктивные товарно-сопроводительные документы […] с указанием недостоверной информации об отправке оборудования в полном объеме, на основании которых подписывались товарные накладные и производилась оплата, – рассказали о преступлении в надзорном ведомстве.В результате мошеннических действий завод металлоконструкций за три года потерял более 225 млн рублей. Суд отправил 59-летнего экс-руководителя предприятия в колонию общего режима на 4 года. Его взяли под стражу после окончания процесса.