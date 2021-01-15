В Янаульском районе Башкирии нашли мертвым 30-летнего Руслана Сахаува. Он числился пропавшим без вести с 8 января. Ранним утром мужчина ушел из дома в селе Югамаш и исчез. С заявлением в полицию 11 января обратился его отец. Спустя три дня поисков Руслана нашли мертвым.Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, мужчину обнаружили в лесопосадке в 500 метров от места жительства. Он совершил самоубийство - по какой именно причине, пока неизвестно. Тело погибшего направлено на судмедэкспертизу. Следователи изъяли на изучение телефон Руслана.