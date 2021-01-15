В Башкирии прокуратура нашла 68 незарегистрированных домов престарелых и пансионатов. Организации не входят в реестр поставщиков социальных услуг. Об этом 14 января на профильном брифинге рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова.– Фактическое количество таких учреждений может быть больше. В Государственную Думу Совета Федерации РФ было направлено письмо о необходимости решения данной проблемы на законодательном уровне, – отметила Иванова.По словам чиновницы, сейчас в реестре поставщиков социальных услуг числится 201 организация, из них только 55 являются государственными, остальные – частные.Напомним, правоохранительные органы и социальные службы в конце 2020 года провели массовые проверки в домах престарелых и пансионатах. Поводом для этого стала гибель 11 пенсионеров в сгоревшем «Доме милосердия», который находился в селе Ишбулдино Абзелиловского района. По факту происшествия было возбуждено несколько уголовных дел. Руководитель учреждения находится под стражей.