В Башкирии за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 167 человек - идентичный прирост фиксировался последние три дня. С начала пандемии было зарегистрировано 21 569 случаев инфицирования. За день от ковида скончались два человека, общее число жертв инфекции достигло 163. Об этом 15 января сообщил региональный оперштаб.Количество выздоровевших увеличилось на 77 человек – с учета за все время было снято 16 188 пациентов.Прямо сейчас от COVID-19 лечатся 5218 жителей: 826 – лежат в больницах, 4392 переносят болезнь в легкой форме, находясь дома на самоизоляции.