В Стерлитамакском районе Башкирии за 500 млн рублей построят элеватор на 50 тысяч тонн с зерносушильным комплексом. Реализацией проекта займется компания «Перспектива». Она планирует запустить предприятие к концу 2022 года.Как отметил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов, это будет один из первых элеваторов, созданных с «с нуля» по современным технологиям. На территории, где расположится хранилище, также хотят создать площадку для формирования железнодорожных составов. В будущем, уверен чиновник, это позволит поставлять башкирскую продукцию на зарубежные рынки.Власти региона намерены возместить инвестору часть затрат на закупку оборудования и создание инфраструктуры.