В башкирском городе Благовещенске по уголовной статье будут судить родителей, которые во дворе дома избили своего 8-летнего сына. Напомним, громкий случай произошел в конце июля 2020 года. Жестокое обращение с ребенком на камеру телефона заснял очевидец. На кадрах женщина заламывает мальчику руки, после чего подходит отец и с силой бьет его в живот. Так они, предположительно, наказали сына за кражу денег.Как пояснили в прокуратуре, мать с отцом «ненадлежащим образом занимались воспитанием» ребенка еще с сентября 2018 года:– [Родители] систематически причиняли ему физическую боль, высказывая в его адрес оскорбления нецензурной бранью и распивая спиртные напитки в присутствии несовершеннолетнего, – передали в надзорном ведомстве. – Обвиняемые признали вину в совершении преступления.Уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, связанное с жестоким обращением, передано мировому судье по Благовещенскому району.