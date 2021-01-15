Минувшим вечером, 14 января, в Уфе произошло ДТП, в котором пострадала 11-летняя девочка. Один из участников происшествия – таксист. Инспекторы подозревают, что он сидел за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения.Как рассказали в пресс-службе городской ГИБДД, авария случилась на пересечении улиц Достоевского и Ветошникова. Столкнулись Hyundai Solaris под управлением 29-летнего таксиста и Mitsubishi Lancer, за рулём которого находился 55-летний мужчина. В результате инцидента травмы получила 11-летняя дочь водителя из второй машины.Таксист отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. По факту происшествия Госавтоинспекция начала разбирательство.