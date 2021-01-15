Главный госавтоинспектор рассказал, кого дорожные полицейские задержали первым в новогоднюю ночь. Им оказался 53-летний житель села Аскино. Его поймали за нетрезвое вождение через пять минут после боя курантов.- Задержан был за рулем ВАЗ-2115 в своем селе через 5 минут после боя новогодних курантов. То ли спешил за новогодний стол, то ли от него. «Продул» аж на 0,670 промилле, а это достаточно много, - написал Динар Гильмутдинов.Он отметил, что в ноябре 2020 года нерадивый автомобилист уже попадался за такое же грубейшее нарушение ПДД, лишен прав на полтора года и должен выплатить крупный штраф. За повторность ему грозит также уголовная ответственность.