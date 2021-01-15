В Башкирии 124 магазина нарушили запрет на продажу алкоголя, который был введен в республике в период новогодних каникул. Об этом сообщили в региональном Минторге.Как пояснил министр Алексей Гусев, в ходе анализа Единой информационной системы учета производства и оборота этилового спирта было выявлено 120 торговых точек, где пренебрежительно отнеслись к «сухому закону».– В дни новогодних праздников сотрудники Минторга обследовали 83 объекта в городах и районах республики. В ходе мероприятий выявлены продажи алкогольной продукции в четырех торговых точках, – добавил чиновник.Еще 5 сообщений о незаконной продаже алкоголя поступило через систему «Инцидент менеджмент». Нарушивших запрет предприятия будут привлекать к административной ответственности.Напомним, 3 января в республике полностью запрещалась реализация спиртного, а 5 и 6 числа его можно было купить только в строго ограниченные временные рамки.