Глава Башкирии Радий Хабиров поручил ослабить некоторые ограничения, введенные в республике из-за коронавируса. Решения были приняты из-за снижения темпов роста заболеваемости COVID-19.Вот послабления, которые сегодня-завтра будут оформлены в указе о режиме повышенной готовности:– с 18 января будет последовательно сниматься обязательный режим самоизоляции в социальных учреждениях. Их сотрудники после 14-дневной смены смогут перейти на обычный режим работы;– «в ближайшее время» статус инфекционных госпиталей будет снят с РКБ имени Куватова, клиники БГМУ и уфимской больницы №10. Эти медучреждения вернутся к плановому приему пациентов;– спортивные соревнования республиканского и всероссийского уровней можно проводить при заполнении 50% мест на трибунах на открытом воздухе и 30% – в помещении.Режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет и хронически больных граждан сохраняется.