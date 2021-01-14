В Башкирии местное министерство здравоохранения зарегистрировало рекордное с начала пандемии коронавируса количество новых случаев внебольничной пневмонии. Инфекцию за минувшие сутки обнаружили у 499 жителей республики. За тот же период после лечения выписалось только 303 пациента.Ситуация с коронавирусом, по все тем же официальным данным Минздрава, менее устрашающая: за день COVID-19 диагностирован у 167 человек (всего – 21,4 тысячи), снято с учета по выздоровлению 110 жителей (всего – 16,1 тысячи). Из более 5,1 тысячи человек, которые переносят коронавирус прямо сейчас, 78 находятся в тяжелом состоянии, 15 из них подключены к аппаратам ИВЛ.