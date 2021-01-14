Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что праздничные гуляния на Новый год не дали роста заболеваемости коронавирусом в респубике. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях после того как провел первый антиковидный штаб в 2021 году.– Планка по ковиду застыла на месте, и если не будет осложнений – будем постепенно готовиться к возвращению к нормальной жизни. Понимаю, что все устали. Даже многие коллеги сегодня уже предлагали ввести некоторые послабления. Все понимаю. Но эпидемиологи и врачи правы – мы должны дождаться окончания постпраздничного инкубационного периода и только потом думать о послаблениях, – заключил руководитель региона.Он попросил жителей региона «набраться» терпения.С начала пандемии по 14 января 2021 года в Башкирии зарегистрировано более 21,4 тысячи случаев коронавируса. Число выздоровевших составляет немногим больше 16,1 тысячи. Жертвами инфекции стал 161 житель. На данный момент подтвержденными носителями COVID-19 являются 5130 человек.