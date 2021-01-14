В ближайшие сутки в Башкирии ожидается ненастная погода: на смену морозу придет снегопад, метель и сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.Погода резко ухудшится уже этой ночью, 15 января. Порывы южного и юго-восточного ветра в отдельных районах республики составят 15-20 метров в секунду. Снег выпадет вперемешку с дождем. С восходом солнца количество осадков уменьшится.Температура воздуха ночью прогнозируется около -10,-15°, по востоку до -20°, днем -4,-9°.На автодорогах сохранятся снежные заносы, накат и гололедица. Видимость в снеге и метели сократится до 500 метров и менее.– Дорожные службы призывают водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, – обратились к автомобилистам в управлении дорожного хозяйства Башкирии.