В Уфе продают здание бывшего торгового центра «Европа», расположенное в географическом центре города.Судя по описанию необычного товара, новый хозяин бывшего торгового центра получит помещение площадью почти 27 квадратных метров. Лот состоит из двух отдельно стоящих зданий 11 и 6 этажей, а также вместительной подземной стоянки. Располагается вся эта красота рядом с пересечением улиц Шафиева и проспекта Октября.Коренные уфимцы помят печальную судьбу здания – в 2011 года здесь произошел пожар. После страшного инцидента владельцам пришлось отремонтировать здание торгового центра, рядом с которым возвели еще одну постройку.В 2020 года министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин говорил, что здание могут выкупить для увеличения площади республиканского онкоцентра, расположенного рядом.