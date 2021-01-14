В Башкирии единовременная денежная выплата [ЕДВ] многодетным семьям увеличилась на 22,8 тысячи рублей – до 622,8 тысячи рублей. Изменение в соответствующее постановление было внесено правительством республики 30 декабря 2020 года. Документ был опубликован на официальном портале только 13 января 2021-го.Однократную выплату могут получить семьи, в которых воспитываются как минимум восемь детей до 23 лет. Обязательное условие – беспрерывное проживание в Башкирии не менее трех лет.Чтобы оформить выплату, родителю или опекуну нужно написать заявление и подготовить пакет документов, среди которых:– сведения о регистрации по месту жительства членов семьи;– документы, удостоверяющие личность членов семьи старше 14 лет;– свидетельства о рождении детей;– сведения, подтверждающие факт принятия ребенка (детей) под опеку (попечительство).