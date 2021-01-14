В Уфе местного жителя осудили за экстремистские высказывания в соцсети. Об этом сообщила региональная прокуратура.В июле 2017 года и с января по февраль 2019 года 38-летний горожанин, комментируя посты «ВКонтакте», призывал «к совершению насильственных действий по национальному признаку». Эксперт признал эти сообщения экстремистскими, что стало поводом для возбуждения уголовного дела. Обвиняемый признал вину в преступлении.– Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и запретом заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов […] на 2 года, – рассказали в прокуратуре.