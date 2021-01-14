В Уфе во время уборки снега погиб 58-летний работник Управляющей компании «Новиковка». Об этом сообщила Гострудинспекция.Трагедия случилась 10 января у жилого дома по улице Менделеева. В этот день плотник очищал от снега козырек над входом в подъезд. В какой-то момент мужчина не удержался на навесе и упал с высоты около 2,5 метра. Коммунальщик получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.Инцидент расследует Гострудинспекция. Сотрудники надзорного ведомства определят обстоятельства и причины произошедшего, а также степень вины работодателя.