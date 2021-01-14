Депутаты башкирского парламента намерены законодательно ужесточить требования к своим помощникам. Документ, регламентирующий их права и обязанности, а также порядок ответственности за нарушения, будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.Как пояснил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев, «отдельные помощники» депутатов «неправильно понимают свои права и обязанности». Некоторые из них «начинали махать корочками, ощущали себя полноценной политической фигурой, а также обращались в прокуратуру, выходя за рамки полномочий. Подобные действия, говорит Толкачев, «дискредитируют самого депутата и бросают тень на парламент в целом».Парламент Башкирии предлагает закрепить в регламенте о помощниках депутатов следующие правила:– запрещено быть помощником одновременно двух и более депутатов;– помощникам запрещено разглашать государственную, коммерческую и иную тайны;– помощникам запрещено использовать свой статус в личных интересах;– помощники не могут быть младше 18 лет, иметь судимость или иностранное гражданство;– помощников будут лишать статуса за действия, «способные нанести урон деловой репутации» парламенту или отдельным депутатам.Отметим, в башкирском парламенте каждый из депутатов имеет право иметь до семи помощников на общественных началах.