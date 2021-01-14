Региональный оператор капитального ремонта в Башкирии в 2021 году планирует привести в порядок фасады 70 многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба фонда.– Планируется выполнить ремонт фасада 28 МКД [многоквартирных домов], утепление фасада 42 МКД, – добавил регопаратор. – За период действия программы в Башкирии, c 2014 по 2020 год, были капитально отремонтированы фасады 812 многоквартирных домов.Как уточнил «РБК-Уфа», в текущем году на ремонт фасадов в республике будет потрачено порядка 453 млн рублей.