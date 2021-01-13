Сегодня, 13 января, в Башкирии сотрудники полиции и силовых структур задержали сразу 15 человек. Все они были участниками конфликта, который произошел еще в ноябре 2020 года в Кармаскалинском районе республики. Тогда между двумя местными жителями возникла ссора, которая закончилась «разборками» - на место прибыли несколько десятков молодых людей, чтобы «разрешить» возникшие разногласия. В итоге, прибывшие на место силовики провели спецоперацию и остановили просиходящее. Несколько человек тогда задержали на месте.Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник в правоохранительных органах, сегодня полицейские задержали еще одну группу участников тех событий. При задержании у них изъяли два обреза – один из них крупнокалиберный. Также у задержанных нашли самодельный пистолет и банку пороха.Собеседник «Комсомолки» отметил, что на данный момент вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым в изготовлении и хранении оружия не решен. Судебное заседание должно состояться уже завтра.- Изготовление самодельного оружия и его хранение – это серьезное уголовное преступление. Подозреваемым грозит строгое наказание, - подчеркнул в беседе с «КП-Уфа» другой собеседник из среды специалистов по Уголовному праву.