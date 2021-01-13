В Башкирию после двухнедельной работы, с 23 декабря 2020 года по 11 января, вернулись из Владимирской области медики клиники БГМУ, боровшиеся там с коронавирусом. Об этом сегодня, 13 января, сообщил руководитель республики Радий Хабиров. Глава региона выразил благодарность медицинским сотрудникам и пообещал им всестороннюю поддержку со стороны правительства.– Я очень признателен врачам и медсестрам, которые и в праздники не оставляют пациентов без внимания и профессионального подхода в лечении заболеваний, находят в себе силы работать за тысячи километров от дома, семьи и близких – в Амурской области и на Камчатке, в Карачаево-Черкесии, Абхазии и Киргизии, – отметил Хабиров.Он также сообщил, что благодарность выразил и руководитель Владимирской области Владимир Сипягин. Радий Хабиров заявил, что власти региона будут «стараться всесторонне поддерживать» медиков.