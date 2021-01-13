Пресс-служба Курултая Башкирии проинформировала, что Совет законодателей РФ отклонил проект о лицензировании частных домов престарелых, предложенный госсобранием республики. По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, эксперты пришли к выводу, что «деятельность в данной сфере в достаточной мере урегулирована, а введение лицензирования увеличит административную и финансовую нагрузку на предпринимателей, что может привести к сокращению количества частных домов престарелых и развитию теневого бизнеса».Спикер парламента также отметил, что в Курултая намерены изучить изложенные законодателями доводы и выйти к ним с новыми предложениями. Поводом для инициации поправок стали выявленные нарушения в пансионате «Моя семья». Руководство пансионата подозревается, в том числе, в причинении смерти по неосторожности.