Со ссылкой на Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в МЧС по республике опубликовали штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий. Прогноз актуален на время с 20:00 13 января до вечера 14 января.Спасатели предупредили, что грядущей ночью ожидается существенное понижение воздуха до -20,-25°, по востоку до -30,-35°. Обещают также юго-восточный, восточный ветер 3-8 м/с.Завтра, 14 января, днем пройдет небольшой снег, ожидается гололед и гололедица. Ветер будет юго-восточный, восточный 7-12 м/с, местами с порывами до 18 м/с. Температура воздуха составит -8,-13°, по востоку до -18°.