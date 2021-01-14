Сотрудники полиции и следственного комитета выявили банду из трех малолетних вымогателей. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа». Задержав юношей 16, 17 и 18 лет по единичному случаю разбоя, правоохранительные органы установили их причастность к еще как минимум трем нападениям на горожан.Жертвами преступной группы, как правило, становились их сверстники. У одних они вымогали деньги, у других – мобильные телефоны. Злоумышленники орудовали в Орджоникидзевском районе – на улицах Невского и Космонавтов.По всем трем фактам разбоя и вымогательства были возбуждены уголовные дела. Фигуранты в данный момент находятся под стражей в следственном изоляторе.