В Уфе были обнаружены 142 поддельные 50-долларовые купюры. В общей сумме это 7100 долларов или почти 520 тысяч рублей по нынешнему курсу валют.Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, о фальшивых деньгах сообщил ведущий эксперт отделения Национального Банка в Башкирии. Специалисты заметили поддельные банкноты при пересчете. Все купюры были образцами 2013 года выпуска. Купюры были изъяты полицейскими.Следственный отдел МВД возбудил уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».