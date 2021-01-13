В Иглинском районе Башкирии уже осужденного экс-директора «Водоканала» будут судить за присвоение 56 млн рублей. Сейчас 54-летний обвиняемый сидит в колонии общего режима за причинение предприятию ущерба в 1,1 млн рублей.По версии следствия, в 2016 и 2018 годах обвиняемый, будучи директором «Водоканала», заключил с двумя застройщиками заведомо невыгодные для предприятия договоры по заниженной стоимости. По контракту исполнители должны были провести водопровод к застраиваемой территории в деревнях Ягодное и Новые Кузьминки Иглинского района.– По результатам выполненных работ предприятию было выплачено менее 15 млн рублей, при этом, реальная стоимость выполненных работ составила более 70 млн рублей, – передает пресс-служба СК Башкирии. – МУП «Водоканал» причинен ущерб на общую сумму свыше 56 млн рублей.Кроме того, бывший руководитель присвоил себе мотокультиватор за 40 тысяч рублей и служебный мобильный телефон за 70 тысяч рублей. Обвиняемый не признал вины в совершенных преступлениях. Следствие в свою очередь уверено, что «собрана достаточная доказательственная база». Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.