С субботы по понедельник в Уфе в тестовом режиме планируется полностью закрыть путепровод на улице Заки Валиди, который располагается над проспектом Салавата Юлаева. Если во время этого эксперимента не будет транспортного коллапса, ограничение продлят до декабря. Таким образом власти Башкирии надеются ускорить реконструкцию развязки на Валиди-Юлаева.Премьер-министр республики Андрей Назаров рассказал о том, какие дополнительные меры и пути объезда путепровода были проработаны правительством и профильными ведомствами.– В работу будет запущен дополнительный светофор. Регулироваться он будет в ручном режиме. […] На месте будут постоянно работать и сотрудники ГИБДД и служба эвакуации. В случае аварии последние смогут оперативно убрать столкнувшиеся автомобили, – сообщил Назаров в своем фейсбуке. – На прилегающих улицах мы временно изменили организацию дорожного движения. Ввели одностороннее движение по улице Посадской в сторону проспекта Салавата Юлаева и на путепроводе Мингажева в сторону центра. Кроме этого, предусмотрели отмену левых поворотов при съезде с путепровода по Октябрьской Революции и запретили автостоянки на прилегающих улицах.Далее чиновник остановился на путях объезда:– жители Демы смогут заезжать в Уфу через Затон или по маршруту «Пугачева – Нагаевское шоссе – выезд на федеральную трассу М-5;– жители северной части города могут использовать направление «Интернациональная – Перспективная – выезд на федеральную трассу М-5».– для выезда из центра в часы-пик рекомендуются улицы Набережная, Октябрьской Революции, Бакалинская, Кирова-Губайдуллина, а для въезда в центр – Октябрьской Революции, Посадская-Ветошникова- Мингажева, Сун-Ят-Сена, Бакалинская и Кирова-Губайдуллина.